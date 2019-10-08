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«Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом»: человек Суркова отличился дерзким заявлением

Выполнив подписанные минские соглашения, первым шагом которых стало согласование так называемой «формулы Штайнмайера», Киев получит символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Так считает директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.

В интервью ТАСС, Чеснаков заявил, что Киеву не стоит «рассчитывать на что-то большее», так как большего от Минских соглашений Украина не получит.

По словам Чеснакова, он «не разделяет эйфории по поводу подписания «формулы Штайнмайера», считая «это позитивным сигналом в правильном направлении, но не поводом для восторгов».

Как и другие российские политики, Чеснаков заявил, что вопросы функционирования «народной милиции» на Донбассе, использования русского языка и ряд других условий нужно закрепить в Конституции Украины.

Он также отметил, что пока неизвестно, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года. Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний — до 31 декабря 2019 года. В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Новый закон об особом статусе Донбасса в рамках реализации «формулы Штайнмайера» будет готовиться вместе с общественностью. Об этом публично спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщали «ФАКТЫ», хотя Украина и согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», чтобы двигаться дальше в вопросах установления мира на Донбассе, Россия пока не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате, выдвигая Киеву все новые требования.

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