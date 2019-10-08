- 14:10 «Отсидел»: истек срок скандальной дисквалификации Мишеля Платини
- 14:00 Трагедия в Дрогобыче: в горсовете решили снести злополучный дом
- 13:57 Стоял рядом с мишенью: под Хмельницким пенсионер застрелил знакомого
- 13:54 Марс в Весах: что это значит для всех знаков зодиака
- 13:51 Виктория Булитко рассказала правду о романе с Дмитрием Дикусаром
- 13:37 Потеплеет до +22: синоптик порадовала свежим прогнозом
- 13:33 В Ивано-Франковске школьницы помогли полицейским задержать воров
- 13:26 Здоровье не купишь: одесситке выплатят полмиллиона за халатность медиков
- 13:24 Заболевания десен провоцируют развитие гипертонии
- 13:13 «Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом»: человек Суркова отличился дерзким заявлением
- 13:04 Зеленский полагается на «чуйку»: советник Кличко о президенте Украины
- 13:01 Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год
Потеплеет до +22: синоптик порадовала свежим прогнозом
9 октября в Украине местами будет прохладно. Это не удивительно, учитывая, что вчера в Киеве выпал первый снег. Прогноз погоды на ближайшие сутки синоптик Наталья Диденко сообщает в Facebook.
На востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут заморозки до -5 градусов. Исключения — Одесская область, Винницкая область и Крым. На остальной территории ночью предполагается +3, +7 градусов.
В среду в дневные часы начнется потепление. Днем температура воздуха повысится до +12, +18 градусов. На востоке ожидается +10, +13 градусов, на юго-западе — до +18.
В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами будет +7, +12 градусов. Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления.
Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди. В Киеве среда будет уже теплее. Ночью — без заморозков: +4, +5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и пройдет небольшой дождь.
Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, все будут снова радоваться солнцу и теплу. На Покров, День защитника Украины также ожидается прекрасная погода — без осадков и до +22 градуса.
Ранее сообщалось, что в сети появились эффектные фото октябрьского снега в Карпатах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!