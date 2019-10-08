Потеплеет до +22: синоптик порадовала свежим прогнозом

Украина

9 октября в Украине местами будет прохладно. Это не удивительно, учитывая, что вчера в Киеве выпал первый снег. Прогноз погоды на ближайшие сутки синоптик Наталья Диденко сообщает в Facebook.

На востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут заморозки до -5 градусов. Исключения — Одесская область, Винницкая область и Крым. На остальной территории ночью предполагается +3, +7 градусов.

В среду в дневные часы начнется потепление. Днем температура воздуха повысится до +12, +18 градусов. На востоке ожидается +10, +13 градусов, на юго-западе — до +18.

В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами будет +7, +12 градусов. Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления.

Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди. В Киеве среда будет уже теплее. Ночью — без заморозков: +4, +5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и пройдет небольшой дождь.

Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, все будут снова радоваться солнцу и теплу. На Покров, День защитника Украины также ожидается прекрасная погода — без осадков и до +22 градуса.

Ранее сообщалось, что в сети появились эффектные фото октябрьского снега в Карпатах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter