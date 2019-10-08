Украина

Грымчака оставили под стражей еще на месяц

Печерский районный суд Киева до 14 ноября продлил содержание под стражей Юрия Грымчака, бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, которого СБУ задержала за требование взятки. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Источник в генпрокуратуре проинформировал, что арест продлили всего на месяц, так как в ноябре заканчиваются сроки досудебного расследования.

Известно, что Юлия, жена арестованного Юрия Грымчака, отказалась вносить за него залог. Об этом она заявила журналистам еще в зале суда.

«Нет, никаких залогов. Где я буду брать деньги?» — сказала она.

Ранее сообщалось, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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