Инструкции получены: стала известна дата вероятного поглощения Беларуси Россией

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Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти РФ проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах. С этой задачей они должны справиться до 2020 года, передает РБК со ссылкой на неназванный источник, близкий к российскому правительству.

Еще один близкий к правительственным кругам источник подтвердил информацию о поручении президента РФ и сроке до 1 января. Он уточнил, что каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению (например, Минфин — по вопросу гармонизации налоговых систем).

Не отрицали существование такого поручения и на официальном уровне. Так, в российском министерстве финансов подчеркнули, что «вопрос прорабатывается». От этого ведомства ожидают, в частности, предложений по гармонизации двух налоговых систем.

Кроме того, информацию об объединении налоговых систем подтвердил и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, однако предостерег относительно сроков подготовки.

«Сегодня это выглядит, я бы сказал, как политическая цель. Работа над кодексом должна вестись в течение как минимум нескольких месяцев, а то и лет», — отметил он.

В то же время пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подготовку к синхронизации законодательств опроверг. «Нет. К 1 декабря должна быть согласована дорожная карта по интеграции в рамках союзного договора», — пояснил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад оставил Украину одну с войной на Донбассе. Глава соседней страны отметил, что Зеленский принял груз не его проблем, но сейчас Украина в одиночестве должна разрешить военную ситуацию на востоке страны, а европейцы реально ей в этом не помогают.

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