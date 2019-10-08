- 12:46 Условия – второстепенны: в ОБСЕ сделали громкое заявление о мире на Донбассе
- 12:40 Жить без болезней: советы знаменитого доктора Силиконовой долины
- 12:35 Усик – Спонг: стало известно, какой препарат нашли в крови соперника украинца
- 12:25 Легкий рецепт осеннего салата «Счастливая осень»: быстро и просто
- 12:24 Поправка Геруса открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов, — Климпуш-Цинцадзе
- 12:22 Лукашенко заявил, что Европа оставила Зеленского с проблемой войны на Донбассе один на один
- 12:14 Оформлять покупку квартир, домов и земли будут по новому: что изменилось
- 12:12 Лучше поздно, чем никогда: Зеленский посетил Бабий Яр после скандала
- 12:01 Выписка не означает хороших новостей: друзья Заворотнюк рассказали о ее состоянии
- 11:59 Усик — Спонг: прогнозы букмекеров на дебют украинца в супертяжах
- 11:53 14-летний мальчик отсудил у родителей алименты
- 11:39 Авто столкнулись лоб в лоб: в жутком ДТП погибли руководители полиции Николаевской области
Лукашенко заявил, что Европа оставила Зеленского с проблемой войны на Донбассе один на один
Президент Беларуси Александр Лукашенко, на днях побывавший в Житомире на Форуме регионов, считает, что Запад оставил Украину одну с войной на Донбассе.
Глава Беларуси отметил, что Зеленский принял груз не его проблем, но сейчас Украина в одиночестве должна разрешить военную ситуацию на востоке страны, а европейцы реально ей в этом не помогают.
Выступая на форуме «Минский диалог» во вторник, 8 октября, Лукашенко отметил, что происходящее в Киеве показывает, что «там без разбора используют определенные силы, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует».
Он также подчеркнул, что «война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам», отметив, что «с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека (Зеленского — ред)».
«Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать», — цитирует Лукашенко «Интерфакс-Украина».
Напомним, глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Россия, которая в последнее время выдвигает Украине все новые и новые требования для проведения встречи «нормандской четверки», не заинтересована в том, чтобы запланированный саммит состоялся в ближайшее время.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!