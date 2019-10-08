Политика

Лукашенко заявил, что Европа оставила Зеленского с проблемой войны на Донбассе один на один

Президент Беларуси Александр Лукашенко, на днях побывавший в Житомире на Форуме регионов, считает, что Запад оставил Украину одну с войной на Донбассе.

Глава Беларуси отметил, что Зеленский принял груз не его проблем, но сейчас Украина в одиночестве должна разрешить военную ситуацию на востоке страны, а европейцы реально ей в этом не помогают.

Выступая на форуме «Минский диалог» во вторник, 8 октября, Лукашенко отметил, что происходящее в Киеве показывает, что «там без разбора используют определенные силы, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует».

Он также подчеркнул, что «война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам», отметив, что «с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека (Зеленского — ред)».

«Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать», — цитирует Лукашенко «Интерфакс-Украина».

Напомним, глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Россия, которая в последнее время выдвигает Украине все новые и новые требования для проведения встречи «нормандской четверки», не заинтересована в том, чтобы запланированный саммит состоялся в ближайшее время.

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