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От ненависти до любви: художник запустил новый модный тренд, чтобы «реабилитировать» насекомых (фото)
Художник из Японии Аманодзяку Хесомагари запустил новый модный тренд, который становится все популярным в мире: кожаные сумки в виде пугающий и устрашающих насекомых.
Об этом пишет издание Bored panda.
Сообщается, что Хесомагари рассчитывает на то, что его изделия понравятся всем оригиналам — если, конечно, они не боятся насекомых.
Художник рассказал, что пытается реабилитировать насекомых, которых люди так часто ненавидят, даже не попробовав рассмотреть их природную красоту.
Помимо насекомых художник шьёт сумки и в виде самых разных животных, но особенным интересом пользуется именно серия насекомых.
Аманодзяку часто обращается за помощью к фотографам, которые предоставляют ему снимки самых удивительных существ нашей планеты. Иногда художник общается с биологами, чтобы побольше узнать про то или иное насекомое.
Почитатели таланта мастера уверены, что любой его аксессуар, изготавливающийся от 3 дней до 3 недель, способен тут же исцелить человека от инсектофобии (то есть боязни насекомых). Или же наоборот — ещё больше усугубить её.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевлянка создала собственный бренд дамских сумок, и у нее уже есть заказчики в США, Канаде и Европе.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!