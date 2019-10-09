Усик нокаутировал быка Бенни перед дебютом в супертяжеловесах (фото, видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) уже находится в Чикаго, где ожидает поединка против американца Чазза Уизерспуна, который станет для него дебютным в супертяжелом дивизионе.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ УСИК — УИЗЕРСПУН

Коротая свободное до регламентных предматчевых мероприятий время, наш боксер пришел в гости к шестикратным чемпионам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Чикаго Буллз». Александра пригласили на тренировку команды, подарили именную футболку с № 17 и фамилией USYK на спине, а также он провел дуэль взглядов с талисманом «Буллз», быком по кличке Бенни, после чего хуком слева нокаутировал его.

Усик с главным тренером "Чикаго" Джимом Бойленом

Также Усик высказался о скандале, связанном с пойманным на допинге Тайроном Спонгом, из-за чего менеджеры украинца в срочном порядке искали замену на бой. «У меня по этому поводу нет мнения. Это грязь, я не хочу об этом разговаривать. Даже не стоит поднимать эту тему и вспоминать об этом. Скажу словами из Евангелия: «Готовь коня к битве, а победа — от Всевышнего». Мы готовимся к битве. Дай Бог, она будет. Я с утра специально не читаю информацию по поводу себя или еще чего-то. Я разговаривал с друзьями, со своей семьей и сыном. Так что я не забиваю себе голову. Вот так. Знаете, некоторые скажут, что, возможно, Бог дает знак, что мне не нужно идти в супертяжелый вес. Нет, он дает мне знак: «Саша, трудись — и все у тебя будет хорошо», — отметил боксер в комментарии YouTube каналу iFL.TV.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что опубликовано видео первого боя Усика в супертяжелом весе, который прошел 6,5 лет назад.

Фото и видео DAZN

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