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Люди и звери

По человеческим меркам ей было бы 136 лет: умерла самая старая собака в Украине

14:41 9 октября 2019 315
Анна Габуз и мопс Луша
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Официально зарегистрированная Национальным реестром рекордов Украины самая старая собака в нашей стране — мопс по кличке Луша — умерла в возрасте 19 лет и 6 месяцев. В среднем собаки этой породы живут от 11 до 14 лет. По человеческим меркам Луше было бы 136 лет. Она дважды рожала, жила в Харькове. Об этом «ФАКТАМ» сообщила руководитель проекта Национальный реестр рекордов Украины Лана Ветрова.

Образцовый уход Луше обеспечивала ее хозяйка Анна Гарбуз (на фото в заголовке). По ее словам, собачка на старости лет плохо слышала и видела. Один из секретов сохранения здоровья Луши было полноценное умеренное питание, минимизация стрессов. Так, чтобы Луша не нервничала и не заразилось какой-нибудь болезнью, хозяйка не водила своего мопса в ветеринарную клинику, а вызывала ветеринара на дом, если появлялась необходимость во врачебной помощи.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самой старой собаке в мире. Таксе по кличке Шанель был исполнился 21 год — по человеческим меркам она прожила 147 лет.

Между тем недавно скончался самый уродливый пес Британии по кличке Чейз. Он страдал от панкреатита, катаракты и был уже практически без зубов. Пес скончался в возрасте 16 лет.

А вот уличная собака в Таиланде проявляет редкую смекалку: она притворяется хромой, чтобы вызывать у людей жалость и чаще получать еду.

Фото из Facebook

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