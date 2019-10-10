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Заворотнюк не дали нормально лечиться: экс-возлюбленный актрисы назвал причину ее выписки из больницы
Актер Сергей Жигунов заявил, что выписка актрисы и его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра» вовсе не означает, что у нее все хорошо. По его словам, врачи поступили неправильно, сказав ей правду о ее тяжелом заболевании. Это, как он считает, может надломить любого человека, тем более женщину, пишет Teleprogramma.
Актер отметил, что врачи и родные звезды всеми возможными способами пытались сохранить врачебную тайну, но пресса не давала им покоя. Как известно, в больнице актриса лежала под вымышленным именем и в ее амбулаторной карте стояла совсем другая дата рождения.
«Нашлись которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться», — заявил Сергей Жигунов.
Также, по словам актера, никто и никуда не отправлял «умирать» его бывшую возлюбленную. Он уверен, что Анастасия Заворотнюк сама приняла решение перебраться в другую клинику.
Напомним, что данные о состоянии Анастасии Заворотнюк очень разнятся. Впервые слухи о ее тяжелом недуге появились в прессе в августе. После этого поднялась шумиха. Родные актрисы наотрез отказываются прояснить ситуацию. Ни одного официального комментария от семьи звезды не поступало. Между тем дочь Заворотнюк, а также ее мужа фигуриста Петра Чернышева журналисты не раз видели в клинике, где она проходит лечение. Скорее всего, актриса действительно больна, вот только ее состояние не такое плачевное, как изначально писали все СМИ. Представитель звезды Стас Христов ранее отмечал, что придет день и актриса все-таки сама расскажет, что с ней происходит. Правда, когда это произойдет он не уточнил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с российской актрисой театра и кино Анастасией Заворотнюк, которая в настоящее время проходит лечение в реабилитационном центре, постоянно находятся ее родные. Другие пациенты сообщают, что каждый день звезду «Моей прекрасной няни» навещает ее мать, которая приносит ей все необходимые продукты.
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