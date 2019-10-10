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Мать навестила Заворотнюк в центре для тяжелобольных
С российской актрисой театра и кино Анастасией Заворотнюк, которая в настоящее время проходит лечение в реабилитационном центре, постоянно находятся ее родные. Другие пациенты сообщают, что каждый день звезду «Моей прекрасной няни» навещает ее мать, которая приносит ей все необходимые продукты, пишет РЕН ТВ.
По информации телеканала, женщина побывала у дочери и вчера.
Ранее стало известно, что Заворотнюк в прошедшие выходные выписали из одной из московских клиник. На данный момент она лежит в реабилитационном центре, который находится под строгой охраной. Вход посторонним в медицинское учреждение запрещен.
Официальной реакции от представителей артистки не поступало. Родные актрисы избегают встреч с журналистами и стараются не комментировать слухи о Заворотнюк.
Напомним, что сообщения в средствах массовой информации об ухудшении состояния здоровья актрисы появились в августе. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о том, что у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии. Подтверждения соответствующим сведениям нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представители актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк отказались комментировать появившуюся в ряде СМИ информацию, что она была выписана несколько дней назад из московской клиники, где с 13 сентября проходила лечение от онкологического заболевания.
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