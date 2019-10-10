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Цирк с декорациями: как в сети отреагировали на неформатное общение Зеленского с журналистами
В четверг, 10 октября, президент Владимир Зеленский проводит сеанс общения с журналистами. Офис главы государства решил провести общение не в формате пресс-конференции, а на локации Kyiv Food Market. При этом журналисты подходят к президенту по очереди группами по десять человек.
Этот пресс-марафон вызвал бурное обсуждение в сети еще накануне, когда многих журналистов озадачил сам подход к формату его проведения.
«Есть идея для пресс-конференции президенту. Крутится круг обозрения. Президент находится в одной из кабинок. Журналисты стоят в очереди. В каждую кабинку по очереди подходят по 4 журналиста. Те, кто попадают в кабинку, задают вопросы, пока круг делает один оборот», — предложил журналист программы «Схемы» Михаил Ткач.
Сегодня пресс-конференция Зеленского вызвала бурную реакцию соцсетей, часто не очень положительную. Стоит отметить, что подавляющее большинство вопросов идет по теме Донбасса и войны с Россией.
«Я совершенно искренне не понимаю коллег, которые сегодня идут на этот марафон. О чем можно говорить с президентом, который поощряет агрессию своей пресс-секретарши над прессой издевается по принципу „а можно всех посмотреть?“. На региональные СМИ в принципе забил. Плюс отказы в аккредитации, высосанные боюсь представить с какого места. Идеальный вариант при таких обстоятельствах — это бойкот, ни одного журналиста на фудкорте. Но вы, бл**ь, такие солидарные», — пишет журналист Сергей Иванов.
«Я наверное скажу вещь, несовместимую с профессией. Но мне глубоко неинтересно то, что скажет Зеленский. Вся журналистская рать тратит время на то, чтобы услышать мнение человека, который: а) совершенно ничего не решает; б) занимается абсолютно не своим делом; в) чьи люди еще какой-то месяц назад сказали, что СМИ им не нужны.
Ну, не нужны — так не нужны, чего время на него тратить?", — высказался журналист Денис Попович.
Волонтер Роман Бурко заподозрил, что внезапная и столь затяжная пресс-конференция Зеленского может быть созвана для отвлечения внимания. В частности, волонтер обратил внимание на отвод войск в Золотом и Петровском.
Впрочем, некоторые блогеры шутя отреагировали на пресс-марафон Зеленского, сравнивая его с цирком и свадьбой.
Некоторые журналисты высказывают недовольство поведением пресс-секретаря президента Юлии Мендель.
Онлайн-трансляцию пресс-марафона Зеленского смотрите на «ФАКТАХ».
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