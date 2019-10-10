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Еврокомиссия считает, что при открытии импорта электроэнергии из России не были оценены риски безопасности
Украинские власти не оценили риски и угрозы энергобезопасности страны вследствие открытия импорта электроэнергии из России. Об этом заявил глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач в интервью для издания ExPro Electricity.
«Беларусь и Российская Федерация по отношению к Энергетическому Сообществу являются третьими странами. Украина, как член Сообщества, имеет право устанавливать правила и критерии по отношению к третьим сторонам в такой мере, в какой это не затрагивает торговлю среди членов Сообщества. Конечно, страна должна проанализировать, несет ли это (импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. — Авт.) какие-либо риски для ее рынка и безопасности поставок электроэнергии. Любые потенциальные риски должны быть оценены в процессе изучения вопроса безопасности поставок. Это еще не было сделано», — заявил Копач.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента , Герус пролоббировал поправку — которая разрешила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что восстановление импорта электроэнергии из России ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.
7 октября группа депутатов фракции «Европейская солидарность» зарегистрировала законопроект «О внесении изменения в Закон Украины» О рынке электрической энергии «(рег. № 2236), которым предлагается отменить «поправку Геруса», позволившую импорт электроэнергии из РФ.
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