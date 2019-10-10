24.55 / 24.89 26.88 / 27.38
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Еврокомиссия считает, что при открытии импорта электроэнергии из России не были оценены риски безопасности

13:40 10 октября 2019 58
ЛЭП
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Украинские власти не оценили риски и угрозы энергобезопасности страны вследствие открытия импорта электроэнергии из России. Об этом заявил глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач в интервью для издания ExPro Electricity.

«Беларусь и Российская Федерация по отношению к Энергетическому Сообществу являются третьими странами. Украина, как член Сообщества, имеет право устанавливать правила и критерии по отношению к третьим сторонам в такой мере, в какой это не затрагивает торговлю среди членов Сообщества. Конечно, страна должна проанализировать, несет ли это (импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. — Авт.) какие-либо риски для ее рынка и безопасности поставок электроэнергии. Любые потенциальные риски должны быть оценены в процессе изучения вопроса безопасности поставок. Это еще не было сделано», — заявил Копач.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента , Герус пролоббировал поправку — которая разрешила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что восстановление импорта электроэнергии из России ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.

7 октября группа депутатов фракции «Европейская солидарность» зарегистрировала законопроект «О внесении изменения в Закон Украины» О рынке электрической энергии «(рег. № 2236), которым предлагается отменить «поправку Геруса», позволившую импорт электроэнергии из РФ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)

Пенсия

Индексация доходов: кому увеличат выплаты уже в октябре

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)

Мирабелла

«Одно лицо, один голос»: стало известно, кто вскоре заменит Аллу Пугачеву (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер