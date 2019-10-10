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Политика

Германия отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса

15:56 10 октября 2019 60
Паспорта РФ
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство иностранных дел Германии запретило консульствам признавать российские паспорта, которые выданы украинцам на оккупированной территории Донбасса. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщает в Twitter.

Андрей Мельник заявил, что в министерстве иностранных дел Германии ему лично сообщили о важном решении: всем немецким консульствам дано указание не признавать российские паспорта, которые выданы на оккупированном Донбассе.

Как сообщалось ранее, в СМИ была информация о том, что Германия активно выдает визы псевдороссиянам — жителям оккупированных районов Украины, которые в 2019 году обзавелись паспортом РФ. Министерство иностранных дел Германии отрицало это и заявляло, что визы предоставляются только жителям Донбасса, сохранившим украинский паспорт.

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