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Горячие танцы полуголых девушек на заводе: Меладзе представил новый клип «ВИА Гры» (видео)
Вчера, 9 октября, Константин Меладзе представил новый клип группы «ВИА Гра». Появившись на официальном YouTube-канале Meladze Music, ролик собрал на данный момент почти 700 тысяч просмотров.
В видео на песню «ЛюбоЛь», слова и музыку которой написал сам композитор, нынешний состав коллектива танцует на автомобильном заводе на фоне трансформаторов, проводов и труб. Режиссировал видеоработу осетинский клипмейкер Заур Засеев.
На протяжении всего клипа девушки находятся на заброшенном заводе, где в откровенных нарядах поют, танцуют и демонстрируют свои формы. Ролик получился очень эмоциональным и сексуальным, как и все предыдущие работы группы.
Поклонники положительно оценили новую композицию и клип и отметили, что он чем-то напоминает старую работу «ВИА Гры» на песню «Биология», выпущенную в 2003 году.
Напомним, в прошлом году группа представила новый состав, который стал 19 по счету за всю историю существования коллектива. В состав новой «ВИА Гры» вошли Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая, которая пришла на место Анастасии Кожевниковой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале октября солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег столкнулась с волной слухов о своем якобы начавшемся романе с продюсером Константином Меладзе, мужем прежней участницы коллектива Веры Брежневой. Так, ряд светских СМИ заявили, что певицу и продюсера якобы связывают не только рабочие отношения, в подтверждение приводились новости из Instagram блондинки из «золотого состава»: Брежнева-де удалила все совместные фото с мужем.
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