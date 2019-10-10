Украина

"Продавать только украинцам": Зеленский внес ясность в вопрос о торговле землей

Президент Владимир Зеленский считает необходимым отсрочить продажу иностранцам сельскохозяйственной земли в Украине. Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября.

По его словам, такой переходный период может продолжаться в течение нескольких лет.

«Определенное время мы должны продавать землю только украинцам. Только», — подчеркнул Зеленский.

При этом он раскритиковал разработанный законопроект об открытии рынка земли, ссылаясь не мнение фермеров, которые озвучили ему «красные линии».

Читайте также: Рынок земли: сколько украинцы смогут заработать на ее продаже

«Сейчас я говорю, что ни в коем разе нельзя нести этот закон в Верховную Раду», — сказал он, отметив, что новый закон должен содержать нормы, в соответствии с которыми украинцы получат возможность свободно распоряжаться землей, получив льготы, если они будут на ней работать.

Напомним, программа правительства предусматривает запуск рынка земли с 1 октября 2020 года. Также в правительстве обещают, что 100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter