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"Продавать только украинцам": Зеленский внес ясность в вопрос о торговле землей
Президент Владимир Зеленский считает необходимым отсрочить продажу иностранцам сельскохозяйственной земли в Украине. Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября.
По его словам, такой переходный период может продолжаться в течение нескольких лет.
«Определенное время мы должны продавать землю только украинцам. Только», — подчеркнул Зеленский.
При этом он раскритиковал разработанный законопроект об открытии рынка земли, ссылаясь не мнение фермеров, которые озвучили ему «красные линии».
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«Сейчас я говорю, что ни в коем разе нельзя нести этот закон в Верховную Раду», — сказал он, отметив, что новый закон должен содержать нормы, в соответствии с которыми украинцы получат возможность свободно распоряжаться землей, получив льготы, если они будут на ней работать.
Напомним, программа правительства предусматривает запуск рынка земли с 1 октября 2020 года. Также в правительстве обещают, что 100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.
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