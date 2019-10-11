Шоу-бизнес

"За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе

Скандальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая часто выступает на оккупированных Россией территориях Украины, высмеяли за анонс очередного «бесплатного» концерта.

«Смотрю, Чичерина окончательно пришла к успеху. Бесплатные концерты в Брянке — это успех. Не каждому покоряются такие вершины», — написал в соцсети донецкий журналист и популярный блогер Денис Казанский.

Он также опубликовал афишу концерта певицы в Брянке (Луганская область).

«Прям как Кобзон», — шутят подписчики Казанского. «Скоро будут зрителям обещать бесплатный фуршет после бесплатного концерта… лишь бы пришли», «Не думаю, что бесплатно, наверное, все-таки, стакан водяры и бутерброд с соленым огурцом», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее организаторы концертов на оккупированных территориях уже заявляли, что российские звезды дают там бесплатные концерты. Правда, уточнили, что финансируются они «из бюджета», а также меценатами.

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