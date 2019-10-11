Шоу-бизнес

Потап взялся за оружие и отправился спасать планету (видео)

Потап и группа MOZGI, взорвавшая своим выступлением Скадовск на фестивале «Черноморские Игры», представила новую взрывную работу. Музыканты выпустили клип-блокбастер Space Sheeps.

В футуристическом видео спецагенты Baby Po (Потап), MR. POZ (Позитив), UNCLE V (Дядя Вадя) и Bloodless (DJ Bloodless) отправляются на выполнение межгалактической миссии Space Sheeps — с оружием в руках сражаются за планету с космическими овцами.

Режиссером клипа стал Алексей Махуренко, снявший ранее для группы видео Digitalization.

Новый альбом группы MOZGI, отмечающей свое пятилетие, уже доступен в предзаказе в Apple Music.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что многие звезды приготовили для поклонников музыкальные новинки. Ранее Потап выпустил трогательный клип, в котором признался в любви Насте Каменских, и анонсировал выход лиричного альбома. В интервью Потап признался, что после свадьбы стал счастливее.

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