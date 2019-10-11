Лавров устроил новый выпад в адрес Украины из-за Донбасса: что произошло

Украина

10 октября Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, попытался обвинить Украину в срыве разведения войск на Донбассе, несмотря на то, что из-за обстрелов наемников РФ продолжают гибнуть украинские военнослужащие. Об этом сообщает «Сегодня».

В частности, министр назвал «попыткой с очень негодными средствами» обвинения в адрес Москвы по затягиванию саммита «Нормандской четверки».

«Складывается впечатление, что и подписание „формулы Штайнмайера“ с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением — неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, — все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в „нормандском формате“ ради проведения самого саммита», — заявил Лавров.

Российский министр считает, что Украина «требует проведения „Нормандского саммита“ с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции».

Ранее сообщалось, что РФ продолжает выдвигать новые условия для проведения встречи в «нормандском формате».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter