- 12:28 Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 12:17 Нефть нашли в одно время: в сети показательно сравнили Дубай и Сургут
- 12:16 Под Черниговом попал в ДТП автобус с пассажирами: много пострадавших
- 12:14 Генпрокурора Рябошапку вызвали в антикоррупционный комитет Рады по делу о снятии неприкосновенности с Приходько
- 12:11 Вера Брежнева получила очередную награду в России
- 12:03 Нобелевская премия мира за 2019 год досталась Абию Ахмеду Али: кто он такой и что о нем известно
- 11:51 Крысы покидают корабль: экс-"министр ДНР" получила должность в Воркуте
- 11:44 Показал "суперприем": киевский таксист оказался ловким карманником
- 11:36 Какая красота: самый сексуальный коп Киева восхитила сеть фигурой в форме велопатруля
- 11:36 “Поряд з найбільшою нашою проблемою – війною, — у нас тепер є ще одна – президент”, — письменник
- 11:36 Лавров устроил новый выпад в адрес Украины из-за Донбасса: что произошло
- 11:32 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
Лавров устроил новый выпад в адрес Украины из-за Донбасса: что произошло
10 октября Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, попытался обвинить Украину в срыве разведения войск на Донбассе, несмотря на то, что из-за обстрелов наемников РФ продолжают гибнуть украинские военнослужащие. Об этом сообщает «Сегодня».
В частности, министр назвал «попыткой с очень негодными средствами» обвинения в адрес Москвы по затягиванию саммита «Нормандской четверки».
«Складывается впечатление, что и подписание „формулы Штайнмайера“ с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением — неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, — все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в „нормандском формате“ ради проведения самого саммита», — заявил Лавров.
Российский министр считает, что Украина «требует проведения „Нормандского саммита“ с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции».
Ранее сообщалось, что РФ продолжает выдвигать новые условия для проведения встречи в «нормандском формате».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!