Украина

На Донбассе погиб украинский морпех: в сети появилось его фото

10 октября в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский боец — морской пехотинец Юрий Волк. Об этом сообщила отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михайла Билинского.

По информации СМИ оккупантов, морских пехотинцев атаковал «спецназ» боевиков.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, в течение 10 октября ВС РФ и их наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 20 обстрелов

11 октября уже в начале суток противник произвел два обстрела: возле Талаковки и Новотроицкого.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб боец из Черноморска, у которого остались жена и двое детей.

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