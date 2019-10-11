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На Донбассе погиб украинский морпех: в сети появилось его фото
10 октября в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский боец — морской пехотинец Юрий Волк. Об этом сообщила отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михайла Билинского.
По информации СМИ оккупантов, морских пехотинцев атаковал «спецназ» боевиков.
Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, в течение 10 октября ВС РФ и их наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 20 обстрелов
11 октября уже в начале суток противник произвел два обстрела: возле Талаковки и Новотроицкого.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб боец из Черноморска, у которого остались жена и двое детей.
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