«Я сам поднял с земли отрезанную циркуляркой руку»: киевские хирурги спасли конечность пациенту

Здоровье и медицина

Иван Григорьевич не потерял сознания, даже когда почувствовал, что от циркулярки отлетела его рука, — пила срезала ее выше кисти.

— Я сам поднял руку, понял, что произошло, — вспоминает Иван Евтушенко. — Увидел, что ко мне бегут ребята. «Скорая», к счастью, приехала в течение пяти минут. Врачи сразу перевязали мне рану. Кстати, сильного кровотечения не было. Из травмпункта, где я находился, позвонили в Киев, в столичный институт имени Шалимова. Там рассказали, как упаковать отрезанную конечность, и предупредили, что приехать к ним надо в течение шести часов. Иначе пришитая рука может не прижиться.

— Дорога была трудной?

— Из Чернигова до въезда в Киев домчались быстро, а вот в городе из-за пробок двигались медленно. Не помогали даже сирена и маячки. Я сам много лет работал дальнобойщиком, понимаю, что иногда машинам просто некуда деться, даже если водитель хочет уступить дорогу. Все, кто был в «скорой», смотрели на часы, считали, сколько времени остается, и переживали, успеем ли вовремя добраться.

— Но вы успели…

— Да. Меня ждали и сразу повезли в операционную. А в реанимации я очнулся уже с рукой. Очень благодарен хирургу Евгению Владимировичу Симулику и всем, кто меня спасал.

Иван Григорьевич осторожно поддерживает свою левую руку. Она в гипсе, но все же просьбу пошевелить пальцами пациент выполняет — чуть-чуть сгибает большой палец. Хорошо, что рука теплая, а подвижность, как считают врачи, вернется постепенно.

— Надеюсь, что смогу сам брюки надевать и пуговицы застегивать, — продолжает Иван Евтушенко. — А еще мечтаю на даче, как и раньше, вскапывать огород. Жена говорит, что лопата меня ждет.

«Моя мечта теперь — добиться, чтобы пальцами мог пуговицы застегивать, а также было под силу копать грядки на даче, как и раньше», — говорит Иван Евтушенко

В Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины круглосуточно дежурят бригады, выполняющие реплантацию конечностей. Пациентов доставляют со всей Украины. Надо только знать, как правильно действовать, чтобы не упустить важные нюансы и не потерять ни минуты. Фактор времени при подобных травмах часто играет решающую роль.

«К оторванному сегменту нельзя прикладывать лед — ткани замерзнут и погибнут»

На своем мобильном телефоне хирург Евгений Симулик показывает мне фото отчлененной циркулярной пилой руки пациента. Изображение не для слабонервных.

— Эту фотографию мы получили, когда пациент был еще в Чернигове, — говорит научный сотрудник отдела микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова кандидат медицинских наук Евгений Симулик. — Местные врачи с нами связались, и мы попросили их оценить состояние Ивана Евтушенко — определить, можно ли его перевозить, не потерял ли он слишком много крови. По фотографии мы увидели, что рука была отрезана на уровне нижней трети предплечья, но срез ровный, не размозженный. Объяснили, как упаковать ампутированную конечность: поместить в герметичный пакет и поставить его в другой кулек, наполненный водой со льдом. Температура будет достаточно низкой, но мы не обморозим руку. Ни в коем случае нельзя прикладывать лед к оторванному сегменту: ткани замерзнут и погибнут. На операционном столе пациент оказался даже меньше чем через шесть часов после травмы. А сама операция длилась около четырех часов.

Евгений Симулик отметил, что подобные травмы, нанесенные циркулярной пилой — самые распространенные. Правда, есть и сезонные — нанесенные косилками, механизмами, помогающими в сборе урожая.

— К сожалению, не все врачи в регионах знают контакты института, верят в то, что можно реплантировать оторванные пальцы, руку, ногу, а ведь наши специалисты занимаются подобными операциями не одно десятилетие, — продолжает Евгений Владимирович. — Желательно, чтобы в каждом травмпункте, на «скорых» был номер телефона дежурного по Институту хирургии и трансплантологии. Тогда шансов получить квалифицированную помощь и сохранить конечность человеку, получившему травму, будет гораздо больше.

— А что делать, если травма получена в поле?

— Те, кто находится рядом с пострадавшим, должны завернуть оторванный сегмент (это может быть палец, кисть, стопа или более крупный участок конечности) в чистую ткань. При сильном кровотечении надо наложить жгут на конечность пострадавшего, обозначив время, когда это сделано, — и поскорее доставить человека в ближайшую больницу.

— Врачи больницы свяжутся с институтом. Сколько времени в запасе у пациента, чтобы ему можно было сделать реплантацию — пришить оторванный сегмент?

— Многое зависит от объема травмы. Если речь идет о пальце — до десяти часов, о кисти или стопе — семь-восемь. Более крупные сегменты надо включить в кровоток еще быстрее. Дело в том, что в оторванной конечности идут разрушительные процессы: погибая, мышечные ткани выделяют токсины. И если к нам добирались слишком долго, во время операции нельзя возобновлять кровоток: продукты распада поступят в организм, а он может не справиться с нагрузкой. Возникает риск для жизни пациента. Надо учитывать и то, что в операционной мы можем сшить артерии лишь через несколько часов от начала операции.

«Если сосуды заработали, кожа пациента розовеет, пальцы становятся теплыми»

— Предположим, пациента привезли вовремя. Как проходит операция?

— Работают чаще всего две бригады: одна готовит оторванный сегмент, другая — культю для реплантации. Сначала восстанавливается целостность костей: скрепляем их с помощью металлических пластин (выполняем остеосинтез). Затем сшиваем сухожилия, нервы, после этого — вены и в последнюю очередь — артерии. Но бывает, что приходится нарушать последовательность, если пациента привезли достаточно поздно. Тогда фиксируем кости и стараемся побыстрее возобновить кровоток. Уже после этого занимаемся восстановлением сухожилий и нервов.

«Для того чтобы операция прошла успешно и конечность прижилась, важно как можно быстрее включить ее в кровоток, — говорит хирург Евгений Симулик. — Пальцы надо пришить не позже чем через десять часов после травмы, кисть или стопу — через восемь, а более крупный сегмент — через пять-шесть»

— Когда вы сшиваете артерии, конечность становится теплой?

— Да. Если все сделано правильно, сосуды заработали, то кожа розовеет, пальцы становятся теплыми. И это для нас волнующий момент. Ивану Григорьевичу мы выполнили операцию в нужной последовательности. И ему, я надеюсь, повторное вмешательство не понадобится. А в некоторых случаях выполняем и вторую, и третью операции, чтобы максимально восстановить объем движений в руке или ноге. Ведь реплантированная конечность не должна быть безжизненным протезом. Важно, чтобы она работала. Возможно, не так, как до травмы, но желательно максимально вернуть ей работоспособность.

— Имеет ли значение возраст пациента?

— Конечно. Чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний. Способность тканей к регенерации становится хуже, сосуды теряют эластичность. Но у Ивана Григорьевича, несмотря на то, что ему за семьдесят, здоровье крепкое, сосуды нормальные. Поэтому и восстановление идет хорошо.

Только к концу нашей беседы Иван Григорьевич начал улыбаться, шутить и пообещал так натренировать травмированную руку, чтобы могла даже чарку поднимать. Врачи надеются, что так и будет.

Телефоны экстренной помощи Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова: г. Киев, ул. Героев Севастополя, 30 Приемное отделение (044) 408 14 77 (круглосуточно). Отдел микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии, дежурный врач (044) 454 20 64, (044) 454 20 31 (круглосуточно)

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как херсонские врачи спасли ребенку практически полностью оторванную руку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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