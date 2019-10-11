Брежнева снялась в рекламе голой с широко раздвинутыми ногами

Шоу-бизнес

Популярная экс-солистка «Виа Гры» Вера Брежнева в последнее время начала активно продвигать в своем Instagramскорый выход капсульной коллекции обуви.

Вероятно, по этой причине в её ленте стали появляться весьма пикантные фотографии, где она позирует в обуви, но с минимумом одежды.

Особую «изюминку» певица приготовила к началу продаж — она снялась полностью обнаженной.

Конечно, при этом замужняя дама стыдливо прикрыла тело подушкой, а все свои прелести спрятала за стульчиком. Тем не менее, считают пользователи, фото выглядит весьма пикантно и эротично.

Напомним, что недавно Вера Брежнева на волне слухов о вероятной измене мужа Константина Меладзе решила показать всем свою идеальную фигуру, наглядно продемонстрировав, что супругу любовница вовсе не нужно, если «под боком» имеется такая красота. На снимке, сделанном во время рекламной фотосессии в Вероне, Брежнева одета в черное боди и в тон колготки, что лишний раз подчеркивает ее стройность. Тем не менее, фанаты не оценили смелости певицы и посоветовали «дать пинка» ее стилисту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», позавчера муж певицы Константин Меладзе представил клип группы «Виа Гра», которую продюсирует. В видео на песню «ЛюбоЛь», слова и музыку которой написал сам композитор, нынешний состав коллектива танцует на автомобильном заводе на фоне трансформаторов, проводов и труб. На протяжении всего клипа девушки находятся на заброшенном заводе, где в откровенных нарядах поют, танцуют и демонстрируют свои формы. Ролик получился очень эмоциональным и сексуальным, как и все предыдущие работы группы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter