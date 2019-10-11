- 03:12 Под Москвой нашли тела жертв банды "вора в законе" Шишкана
- 02:43 Уроженец Одессы вошел в число богатейших людей в мире по версии Forbes
- 01:53 XXI век: в сети ярко указали на безумие современной жизни
- 21.10 23:46 ВСУ провели завершающие испытания турецких беспилотников: в сеть попали зрелищные фото
- 21.10 23:28 «Золотой мяч»-2019: France Football назвал имена претендентов
- 21.10 23:20 Тарас Кутовой погиб на Полтавщине: что известно о бывшем министре агрополитики
- 21.10 22:42 В ГПУ анонсировали увольнение более 200 прокуроров: названа причина
- 21.10 22:15 Блины с лопаты больше не в тренде: россияне пришли за бесплатной едой с ведрами
- 21.10 21:29 Его позвало небо, которое он очень любил: в сети волна скорби из-за трагической гибели Тараса Кутового
- 21.10 21:14 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 21.10 21:09 Иностранец с ножом устроил переполох в отделе полиции в центре Одессы
- 21.10 21:07 Оля Полякова в театре удивила слишком откровенным платьем
XXI век: в сети ярко указали на безумие современной жизни (фото)
В соцсетях появились картинки-карикатуры на тему печальной правды нашей современной жизни. Так, на одной из них изображен «забег» женщин и мужчин, наглядно демонстрирующий, насколько представительницам прекрасного пола сложнее добиваться успеха и строить карьеру: перед дамами стоят препятствия в виде стиральных машин и кухонных плит, в то время, как перед их коллегами-мужчинами расстилается свободная прямая дорожка.
На другой карикатуре, отражающей безумие современного общества, лежащая в постели пара обнимается, но при этом каждый занят исключительно своим смартфоном.
Тему отношения полов раскрывает также изображение, на котором оригинальным образом показана несовместимость и взаимонепонимание мужчины и женщины.
Еще один рисунок изображает женскую дружбу в истинном свете: женщина обнимает подругу рукой, которая превращается в удушающую ее змею.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», голливудский актер Джим Керри изобразил в карикатуре скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?