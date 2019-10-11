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Мир

XXI век: в сети ярко указали на безумие современной жизни (фото)

1:53 22 октября 2019 91
Карикатура
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В соцсетях появились картинки-карикатуры на тему печальной правды нашей современной жизни. Так, на одной из них изображен «забег» женщин и мужчин, наглядно демонстрирующий, насколько представительницам прекрасного пола сложнее добиваться успеха и строить карьеру: перед дамами стоят препятствия в виде стиральных машин и кухонных плит, в то время, как перед их коллегами-мужчинами расстилается свободная прямая дорожка.

На другой карикатуре, отражающей безумие современного общества, лежащая в постели пара обнимается, но при этом каждый занят исключительно своим смартфоном.

Тему отношения полов раскрывает также изображение, на котором оригинальным образом показана несовместимость и взаимонепонимание мужчины и женщины.

Еще один рисунок изображает женскую дружбу в истинном свете: женщина обнимает подругу рукой, которая превращается в удушающую ее змею.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», голливудский актер Джим Керри изобразил в карикатуре скандал вокруг Трампа и Зеленского.

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