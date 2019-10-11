24.49 / 24.84 26.86 / 27.35
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Солистка The Hardkiss в день рождения умилила сеть нежным образом (фото)

13:10 11 октября 2019 85
Санина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно поразила образом в новом клипе «Жива», празднует день рождения.

Певице в пятницу, 11 октября, исполнилось 29 лет.

Юлия Санина

Она опубликовала фото в Instagram, на котором позирует с нежными белыми цветами. Поклонников снимок умилил, они написали Юлии множество комплиментов и поздравлений, в которых желают певице и ее семье всего самого лучшего.

Юлия Санина

Юлия Санина (настоящее имя Юлия Александровна Головань), по ее словам, в музыке она с 3-х лет — именно тогда девочка впервые вышла на сцену в составе ансамбля, руководителем которого был отец.

Юлия Санина

А вот так выглядела Юля в 2009 году на фестивале «Черноморские игры»

Юлия Санина

Юлия Санина замужем за Валерием Бебко, креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss. Пара воспитывает сына и радует поклонников творчеством.

Юлия Санина

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк

Оригинал торта

Невеста заказала красивый торт с павлином и получила «скособоченную индюшку, больную проказой» (фото)

Гороскоп

Что обещают звезды: гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака

Виктор Цой

Стали известны новые подробности гибели Виктора Цоя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер