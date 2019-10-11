Солистка The Hardkiss в день рождения умилила сеть нежным образом (фото)

Шоу-бизнес

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно поразила образом в новом клипе «Жива», празднует день рождения.

Певице в пятницу, 11 октября, исполнилось 29 лет.

Она опубликовала фото в Instagram, на котором позирует с нежными белыми цветами. Поклонников снимок умилил, они написали Юлии множество комплиментов и поздравлений, в которых желают певице и ее семье всего самого лучшего.

Юлия Санина (настоящее имя Юлия Александровна Головань), по ее словам, в музыке она с 3-х лет — именно тогда девочка впервые вышла на сцену в составе ансамбля, руководителем которого был отец.

А вот так выглядела Юля в 2009 году на фестивале «Черноморские игры»

Юлия Санина замужем за Валерием Бебко, креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss. Пара воспитывает сына и радует поклонников творчеством.

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