Украина

Армия не уходит: Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский не сможет обеспечить разведение сил на Донбассе. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — утверждает Путин.

Ранее сообщалось, что 9 октября позиции украинской армии в районе Золотого в Луганской области подверглись обстрелам. Из-за этого был перенесен срок отвода украинских сил. При этом россияне заявили, что не собираются отводить свои войска от линии разграничения.

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