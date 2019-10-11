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Украина

Армия не уходит: Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе

13:36 11 октября 2019 138
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский не сможет обеспечить разведение сил на Донбассе. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — утверждает Путин.

Ранее сообщалось, что 9 октября позиции украинской армии в районе Золотого в Луганской области подверглись обстрелам. Из-за этого был перенесен срок отвода украинских сил. При этом россияне заявили, что не собираются отводить свои войска от линии разграничения.

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