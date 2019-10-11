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Украина

Теперь в Украине два руководителя Конституционного суда: что произошло

15:34 11 октября 2019 147
Станислав Шевчук
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Денис Невьядомский.

По словам защитника, суд допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины к немедленному исполнению.

Напомним, недоверие Шевчуку судьи Конституционного Суда выразили 14 мая. Комиссия по вопросам регламента и этики КСУ решила, что есть основания для увольнения председателя суда. Шевчуку вменяли в вину «незаконные распоряжения, политизацию КСУ, игнорирование прав судей, нарушение конституционных гарантий».

В тот же день судьи сменили своего председателя. Вместо Шевчука на пост председателя КСУ заступила Наталья Шаптала.

А Шевчук подал иск в Окружной административный суд города Киева, в котором обжаловал свое увольнение.

Как сообщали «ФАКТЫ», 17 сентября на специальном пленарном заседании новым главой Конституционного суда Украины был избран Александр Тупицкий. Заместителем председателя КСУ — Сергей Головатый. В этот же суд принял отставку Натальи Шапталы.

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