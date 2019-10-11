Украина

У посольства Турции в Киеве произошли стычки, есть пострадавшие

В пятницу, 11 октября, в Киеве на улице Панаса Мирного перед посольством Турции на Украине прошла акция протеста против турецкой военной операции на севере Сирии.

Как сообщили в Нацполиции, во время митинга одна из участниц получила незначительные телесные повреждения от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат.

По информации «Украинской правды», пострадала активистка культуролог Анна Цыба. Она получила травмы лица.

Врачи «скорой» оказали ей медицинскую помощь на месте.

Участницы акции утверждали, что на них напали сотрудники турецкого посольства.

Издание получила ответ из дипведомства, в котором сообщается, что, по информации посольства, нападавшими были граждане Турции, которые в этот день посещали дипломатическое учреждение.

В полиции установили, что организаторы мероприятия заранее проведение акции не согласовывали.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкие вооруженные силы завершили подготовку к крупной военной операции на сирийской территории. Операция получила название «Источник мира». Целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство».

ФОТО: «Украинская правда»

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