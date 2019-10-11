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Украина

Пресс-марафон Зеленского завершился: президент ответил на 500 вопросов (видео)

0:19 11 октября 2019 92
Зеленский на пресс-марафоне
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 11 октября, в начале первого ночи (0:12) завершилась встреча президента Владимира Зеленского с журналистами. Начавшись в десять часов утра накануне, пресс-марафон длился 14 часов.

Во время марафона президент встретился с 300 представителями средств массовой информации (СМИ) со всего мира, которые задали более 500 вопросов.

«Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все. На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно — устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали. И это мы также сделали вместе!», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

В частности, журналисты спрашивали главу государства о давлении президента США Дональда Трампа, подписании «формулы Штайнмайера», прекращении войны на Донбассе, кадровых назначениях.

Кроме того, Владимир Зеленский ответил на вопросы о встрече в нормандском формате, о возможной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о местных выборах, о мэре Киева Виталии Кличко, о главе Офиса президента Андрее Богдане, о тарифах на коммунальные услуги и прожиточном минимуме.

Отвечая на вопрос журналиста «ФАКТОВ» Ольги Бесперстовой во время пресс-марафона 10 октября, Владимир Зеленский назвал приоритетом обеспечение людей жильем. При этом глава государства объяснил журналистам, как его правительство собирается решить проблемы вынужденных переселенцев с Донбасса.

«Первый шаг — обеспечить жильем — либо мы (бюджет. — Ред.) строим им жилье, либо договариваемся с застройщиками в рамках местных инициатив, в лизинг и т. д.», — сказал президент. По его словам, проблему можно было бы решить за год при условии, что в Украине состоятся местные выборы и на местах появятся те, с кого «можно спрашивать».

Напомним, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд по продолжительности. К месту проведения марафона прибыл представитель Национального реестра рекордов, чтобы вручить награду президенту.

Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп отреагировал на слова Владимира Зеленского во время пресс-марафона о том, что американский лидер не давил на него. Трамп заявил, что ответ Зеленского должен прекратить разговоры о его импичменте.

Напомним, команда Зеленского обещала провести пресс-конференцию по итогам 100 дней президента у власти, но это традиционное мероприятие по неизвестным причинам отменили. Вместо пресс-конференции в телеэфире показали фильм-интервью с Зеленским.

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