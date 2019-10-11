Общество и люди

Журналисты должны быть сытыми: после пресс-марафона Зеленского в сети опубликовали ироническую памятку для представителей СМИ

После пресс-марафона Владимира Зеленского, который длился около 14 часов, издание Иod.media опубликовало набор шуточных и ироничных правил для журналистов, которые они могли бы взять на следующее подобное мероприятие.

Как пишет издание, эти правила, составленные Евгением Цукановым, можно будет использовать на пресс-конференции с любым президентом:

1. Не уверен — не спрашивай!

2. Не закомпостированное удостоверение журналиста не дает право общаться с президентом.

3. Не следует задавать лишних вопросов, ведь у президента нет лишних ответов.

4. Журналисты на пресс-конференции президента должны приходить сытыми.

5. На вопрос журналиста «Можно выйти по-маленькому? А куда?» отвечает уборщица (ищите ее под вывеской WC).

6. Журналист, помни: если пресс-секретарь президента смеется, значит гарант пошутил. Смейся и ты.

7. Чтобы ускорить процесс, на каждый вопрос журналист обязан предоставить президенту четыре варианта ответа.

8. На пресс-конференцию президента для журналистов действует лимит на легионеров.

9. Нетактичным считается вопрос президенту: «Почему первой леди назначена ваша жена?»

10. Правила поведения президента на пресс конференции является государственной тайной.

Напомним, общение президента Зеленского с представителями СМИ длилось чуть больше 14 часов. Пресс-марафон украинского президента побил мировой рекорд по продолжительности. Это официально зафиксировал представитель Национального реестра рекордов.

Подсчитано, что Владимир Зеленский ответил на 500 вопросов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter