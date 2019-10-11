Украина

Сажать в тюрьму — слишком дорогое удовольствие: в Минюсте придумали, как сократить число заключенных

В команде президента Зеленского хотят радикально сократить количества тюрем в Украине, считая, что содержать в местах лишения свободы неэффективно и дорого. Такое мнение озвучил новый министр юстиции Денис Малюська.

По словам министра, его ведомство планирует отход от принципа, согласно которому основным методом наказания преступников является лишение свободы.

«Лишать свободы нужно лишь небольшое количество лиц, весьма ограниченно. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из мест лишения свободы, не приспособлен к жизни и совершает преступления снова. Тюремная система не выполняет свою функцию», — цитирует министра «Радио Свобода».

Малюська ссылается на опыт стран Европы, к правонарушителям применяются в виде наказания программы коррекции, частичная изоляция или ограничение передвижения с помощью электронного браслета.

По словам министра, правительство будет искать финансирование, возможно, донорское, для того чтобы построить несколько современных и удобных тюрем, «которые используют немного энергии, энергоэффективные, где действительно можно было бы реально работать с заключенными, которые нуждаются в изоляции».

По его данным, финансирование пенитенциарной системы обеспечено на 30%. При этом тюрьмы тесно связаны с государственными предприятиями, где работают заключенные, что создает коррупционные риски.

По его данным, сейчас в Украине более 100 тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты на строительство новых заведений. Точных прогнозов министр юстиции не дает, однако предполагает, что, если начинать работу над воплощением проекту в 2020 году, Украине понадобится иностранное финансирование, чтобы построить новые места содержания заключенных.

На предыдущем этапе пенитенциарной реформы в Украине было более чем вдвое сокращено число следственных изоляторов. Предполагалось, что главный следственный изолятор Киева будет вынесен за пределы города.

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