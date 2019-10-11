24.51 / 24.87 26.89 / 27.41
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Аферистка из Киевской области "кинула" 23 семьи на 300 тысяч гривен, обещая турпоездки в Европу

21:44 11 октября 2019 167
автобус в Париже
Инф. «ФАКТОВ»

Жительница Белой Церкви организовала незаконный бизнес по продаже турпоездок в Европу. Таким образом она выманила у обманутых туристов более 300 тысяч гривен. Напомним, в Киеве задержали мошенницу, провернувшую масштабную туристическую аферу, жертвами которой стали дети.

Как сообщили в прокуратуре Киевской области, женщина, уже имевшая судимость за подобные преступления, в марте 2019 года начала распространять информацию об организации туристических поездок в Италию, Грузию и Францию.

На ее предложение согласилось 23 семьи, которые передавали аферистке деньги для бронирования европейских туров.

Естественно, никаких туров женщина не организовала. Деньгами воспользовалась в личных целях.

Действия турмошенницы квалифицированы как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно. В настоящее время продолжают поступать подобные заявления от пострадавших, которые попались на удочку аферистки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали масштабной туристической афере с известным туроператором TUI Украина. Десятки туристов, заказавших туры в Турцию и Египет в турагентстве, работавшем под вывеской TUI Украина, полностью оплатили перелет и пребывание в отелях, но так никуда и не уехали. Также рассказывали об афере в Полтаве, где директор трех турфирм скрылся с миллионом гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк

Гороскоп

Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака

Семья Заворотнюк

Семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление: поклонники возмутились

Украина&nbsp;— Литва

Украина – Литва — 1:0: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020, видео гола

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер