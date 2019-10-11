Происшествия

Аферистка из Киевской области "кинула" 23 семьи на 300 тысяч гривен, обещая турпоездки в Европу

Жительница Белой Церкви организовала незаконный бизнес по продаже турпоездок в Европу. Таким образом она выманила у обманутых туристов более 300 тысяч гривен. Напомним, в Киеве задержали мошенницу, провернувшую масштабную туристическую аферу, жертвами которой стали дети.

Как сообщили в прокуратуре Киевской области, женщина, уже имевшая судимость за подобные преступления, в марте 2019 года начала распространять информацию об организации туристических поездок в Италию, Грузию и Францию.

На ее предложение согласилось 23 семьи, которые передавали аферистке деньги для бронирования европейских туров.

Естественно, никаких туров женщина не организовала. Деньгами воспользовалась в личных целях.

Действия турмошенницы квалифицированы как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно. В настоящее время продолжают поступать подобные заявления от пострадавших, которые попались на удочку аферистки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали масштабной туристической афере с известным туроператором TUI Украина. Десятки туристов, заказавших туры в Турцию и Египет в турагентстве, работавшем под вывеской TUI Украина, полностью оплатили перелет и пребывание в отелях, но так никуда и не уехали. Также рассказывали об афере в Полтаве, где директор трех турфирм скрылся с миллионом гривен.

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