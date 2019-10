Волкер и Йованович дадут показания Конгрессу США в связи с «украиногейтом»

Мир

В американском Конгрессе выступят бывший посол США в Украине Мари Йованович и подавший в отставку специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Как пишет агентство Bloomberg, слушания в Конгрессе США в рамках расследования, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа, пройдут в закрытом режиме.

Волкер, как сообщает CNN, даст показания трем комитетам Конгресса 3 октября. Йованович выступит в Конгрессе 11 октября.

О начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа 24 сентября объявила спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время состоявшегося в июле телефонного разговора.

