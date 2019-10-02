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Волкер и Йованович дадут показания Конгрессу США в связи с «украиногейтом»
В американском Конгрессе выступят бывший посол США в Украине Мари Йованович и подавший в отставку специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Как пишет агентство Bloomberg, слушания в Конгрессе США в рамках расследования, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа, пройдут в закрытом режиме.
Волкер, как сообщает CNN, даст показания трем комитетам Конгресса 3 октября. Йованович выступит в Конгрессе 11 октября.
О начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа 24 сентября объявила спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время состоявшегося в июле телефонного разговора.
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