Мир

Трагедия в Мексике: автобус столкнулся с поедом, погибли девять человек (фото)

В Мексике девять человек погибли в муниципалитете Сан-Хуан-дель-Рио в результате столкновения автобуса с поездом.

Об этом сообщает Excelsior.

Отмечается, что водитель автобуса попытался преодолеть железнодорожный переезд перед приближающимся составом.

На место происшествия прибыли спасатели. Они доставали пассажиров из покорёженного автобуса с помощью специального оборудования.

По факту происшествия начато расследование.

Напомним, что в июле в Чехии автобус с украинцами попал под поезд. Так, на переезде между населенными пунктами Причина и Петровице водитель микроавтобуса не обратил внимания на запрещенные сигналы светофора на переезде и попробовал проскочить. Попытка закончилась трагически. Жертвой ДТП стала пассажирка автобуса, еще один пассажир получил травмы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом. В результате аварии на станции Шамалган погибли два человека и 9 пострадали.

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