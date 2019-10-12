Украина

"Слуга народа" подтвердил, что без Зеленского партия провалилась бы на выборах

На парламентских выборах в июле этого года партия «Слуга народа» победила только благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого поддержали 73 процента граждан страны.

Об этом сказал в эфире OBOZ TV заявил народный депутат от Виталий Безгин. Он признал, что без личного «бренда» Зеленского партия получила бы не 43% голосов, а вдвое или даже втрое меньше.

Так Безгин прокомментировал заявление Зеленского во время пресс-марафона, что «Слуга народа» победила, в основном, благодаря ему, и пообещал распустить партию через год, если депутаты «начнут есть друг друга».

«Каждый какой-то свой вклад делал. Очевидно, что мажоритарщики круглосуточно отпахивали на округе. Были списочники — такие, как я — которые сидели 2 месяца и писали проекты и инициативы, которые мы сейчас голосуем. Но нужно трезво смотреть на вещи. Если бы не было бренда Зеленского в партии „Слуга народа“, то результат не был бы таким», — сказал Безгин.

Он признал, что монобольшинства в парламенте точно не было.

«Все-таки Владимир Александрович, за счет своей узнаваемости и полученного кредита доверия, фактически подтягивал на себе бренд партии «Слуга народа», — констатировал Безгин.

Напомним, комментируя слухи о расколе «Слуги народа», президент сказал: «Они победили благодаря мне, благодаря поддержке общества, моей фамилии, и благодаря тому, что многие из них что-то значат в своей регионах, многие из них профессионалы… Я не хочу сейчас ломать эту партию. Но если они будут продолжать есть друг друга, я их распущу через год».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пресс-марафон президента Владимира Зеленского побил мировой рекорд по продолжительности. Это официально зафиксировал представитель Национального реестра рекордов. В общей сложности Зеленский ответил на 500 вопросов.

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