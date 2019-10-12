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«Хвастается навыками в фехтовании»: сеть насмешило видео, в котором младший сын королевы Елизаветы режет торт
Сеть буквально взорвало видео, опубликованное на официальной странице британской королевской семьи в соцсети Twitter. На нем младший сын королевы Елизаветы, 55-летний принц Эдвард, граф Уэссеккий, посетивший Lakeland Community Care Centre в Северной Ирландии, разрезает торт, который испекли по случаю 25-летия этой организации. Принц, предварительно хорошенько прицелившись и начав отсчет: «Готовы? Один, два, три — начинаем!», вонзает нож в середину кондитерского изделия и с энтузиазмом начинает его резать.
Later, it was a happy moment for members of the local community and volunteers at Lakeland Community Care Centre, as The Earl of Wessex joined them in celebrating their 25th anniversary! #RoyalVisitNI pic.twitter.com/owfNnbabU2— The Royal Family (@RoyalFamily) October 9, 2019
«Он впервые режет торт, или просто демонстрирует свои навыки в фехтовании?», «Этот человек никогда раньше не разрезал торты», — писали в комментариях пользователи сети. Другие отдавали должное чувству юмору представителя королевской семьи. «Приятно видеть, как как граф Уэссекский вносит юмористическую ноту в такие вещи», — писали они.
Ранее сообщалось, что королева Елизавета из всех своих некровных родственниц отдает предпочтение жене Эдварда — графине Уэссекской Софи. В июне супруги отметили 20-летие со дня своей свадьбы. Они воспитывают двоих детей — 15-летнюю леди Луизу и 11-летнего Джеймса, виконта Северна.
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