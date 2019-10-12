Мир

Сеть буквально взорвало видео, опубликованное на официальной странице британской королевской семьи в соцсети Twitter. На нем младший сын королевы Елизаветы, 55-летний принц Эдвард, граф Уэссеккий, посетивший Lakeland Community Care Centre в Северной Ирландии, разрезает торт, который испекли по случаю 25-летия этой организации. Принц, предварительно хорошенько прицелившись и начав отсчет: «Готовы? Один, два, три — начинаем!», вонзает нож в середину кондитерского изделия и с энтузиазмом начинает его резать.

Later, it was a happy moment for members of the local community and volunteers at Lakeland Community Care Centre, as The Earl of Wessex joined them in celebrating their 25th anniversary! #RoyalVisitNI pic.twitter.com/owfNnbabU2 — The Royal Family (@RoyalFamily) October 9, 2019

«Он впервые режет торт, или просто демонстрирует свои навыки в фехтовании?», «Этот человек никогда раньше не разрезал торты», — писали в комментариях пользователи сети. Другие отдавали должное чувству юмору представителя королевской семьи. «Приятно видеть, как как граф Уэссекский вносит юмористическую ноту в такие вещи», — писали они.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета из всех своих некровных родственниц отдает предпочтение жене Эдварда — графине Уэссекской Софи. В июне супруги отметили 20-летие со дня своей свадьбы. Они воспитывают двоих детей — 15-летнюю леди Луизу и 11-летнего Джеймса, виконта Северна.

Эдвард и Софи

Читайте также: Отпуск закончен: сияющая королева Елизавета пришла в гости к ветерану, но отказалась от чая.

Читайте также: В честь Международного дня девочек Меган Маркл показала видео с самой собой в детстве.

Читайте также: «Как будто смотрюсь в зеркало»: Эд Ширан пришел в гости к принцу Гарри.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter