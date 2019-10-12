24.50 / 24.90 26.87 / 27.51
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Хвастается навыками в фехтовании»: сеть насмешило видео, в котором младший сын королевы Елизаветы режет торт

8:46 12 октября 2019 136
Принц Эдвард режет торт
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть буквально взорвало видео, опубликованное на официальной странице британской королевской семьи в соцсети Twitter. На нем младший сын королевы Елизаветы, 55-летний принц Эдвард, граф Уэссеккий, посетивший Lakeland Community Care Centre в Северной Ирландии, разрезает торт, который испекли по случаю 25-летия этой организации. Принц, предварительно хорошенько прицелившись и начав отсчет: «Готовы? Один, два, три — начинаем!», вонзает нож в середину кондитерского изделия и с энтузиазмом начинает его резать.

«Он впервые режет торт, или просто демонстрирует свои навыки в фехтовании?», «Этот человек никогда раньше не разрезал торты», — писали в комментариях пользователи сети. Другие отдавали должное чувству юмору представителя королевской семьи. «Приятно видеть, как как граф Уэссекский вносит юмористическую ноту в такие вещи», — писали они.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета из всех своих некровных родственниц отдает предпочтение жене Эдварда — графине Уэссекской Софи. В июне супруги отметили 20-летие со дня своей свадьбы. Они воспитывают двоих детей — 15-летнюю леди Луизу и 11-летнего Джеймса, виконта Северна.

Эдвард и Софи

Читайте также: Отпуск закончен: сияющая королева Елизавета пришла в гости к ветерану, но отказалась от чая.

Читайте также: В честь Международного дня девочек Меган Маркл показала видео с самой собой в детстве.

Читайте также: «Как будто смотрюсь в зеркало»: Эд Ширан пришел в гости к принцу Гарри.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Экс-«министр ДНР»

Крысы покидают корабль: экс-"министр ДНР" получила должность в Воркуте

Семья Заворотнюк

Семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление: поклонники возмутились

Пенсия в Украине

Лучше в рассрочку: стало известно, как докупить страховой стаж, сэкономив до половины его стоимости

Гороскоп

Кому улыбнется удача: гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер