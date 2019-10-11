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Британская королева Елизавета II завершила свой отдых в Балморале и приступила к работе. Ее Величество, одетая в ярко-голубое пальто и шляпку и в отличном расположении духа, открыла в Лондоне новый жилой комплекс из 70 домов для ветеранов, построенный благотворительной организацией Haig Housing. Один из блоков был назван в ее честь — Терраса королевы Елизаветы. Монархиня приняла непосредственное участие в церемонии открытия соответствующей таблички.

After meeting residents along the Queen Elizabeth Terrace — a block named in her honour, The Queen unveiled a plaque to officially open the new development.



Her Majesty has been Patron of @HaigHousing since 1952.



*Sound on* pic.twitter.com/CBNfGbbcIB — The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2019

93-летняя монархиня встретилась с обитателями специально оборудованных домов для семей военнослужащих-инвалидов – в частности, пришла в гости к семейству Майкла Боумана, который прослужил 14 лет в Гвардейском гренадерском полку. Боуман и его родные одними из первых въехали в новое жилье. На видео попал момент, когда слегка смущающаяся хозяйка дома радушно предложила королеве чашку чая, но та, взмахнув руками, отказалась. «Нет, не думаю, что у меня есть время», - сказала она.

The Bowman family welcome The Queen into their home



Michael served in the @GrenadierGds for 14 years, and along with his family, is one of the first to move into @HaigHousing’s new development of 70 homes. pic.twitter.com/6iRtiCnTZz — The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2019

Ранее, как писали «ФАКТЫ», стало известно тайное кодовое имя королевы Елизаветы II, которым ее называют офицеры охраны во время ее официальных выходов.

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