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Отпуск закончен: сияющая королева Елизавета пришла в гости к ветерану, но отказалась от чая (фото, видео)

17:20 11 октября 2019 507
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британская королева Елизавета II завершила свой отдых в Балморале и приступила к работе. Ее Величество, одетая в ярко-голубое пальто и шляпку и в отличном расположении духа, открыла в Лондоне новый жилой комплекс из 70 домов для ветеранов, построенный благотворительной организацией Haig Housing. Один из блоков был назван в ее честь — Терраса королевы Елизаветы. Монархиня приняла непосредственное участие в церемонии открытия соответствующей таблички.

93-летняя монархиня встретилась с обитателями специально оборудованных домов для семей военнослужащих-инвалидов – в частности, пришла в гости к семейству Майкла Боумана, который прослужил 14 лет в Гвардейском гренадерском полку. Боуман и его родные одними из первых въехали в новое жилье. На видео попал момент, когда слегка смущающаяся хозяйка дома радушно предложила королеве чашку чая, но та, взмахнув руками, отказалась. «Нет, не думаю, что у меня есть время», - сказала она.

 

Ранее, как писали «ФАКТЫ», стало известно тайное кодовое имя королевы Елизаветы II, которым ее называют офицеры охраны во время ее официальных выходов.

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