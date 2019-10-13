- 10:21 Усик – Уизерспун: лучшие моменты боя
- 10:14 Освобожденный из плена командир катера «Бердянск» женился
- 10:09 Суккот: что запрещено в самый веселый еврейский праздник
- 10:05 Брат Кейт Миддлтон рассказал, как она спасла его от самоубийства
- 10:02 Усик – Уизерспун: яркие фото боя
- 09:46 Арахамия рассказал о людях Коломойского в "Слуге народа"
- 09:40 Трагедия на Прикарпатье: 11-летнюю девочку нашли повешенной после ссоры родителей
- 09:34 Усик – Уизерспун: опубликована статистика ударов
- 09:31 «В Италии из депрессии меня вывели наши заробитчанки»: украинец прошел пешком от Киева до Лиссабона
- 09:10 Рано или поздно обрушится: эксперт указал на серьезные проблемы с Крымским мостом
- 09:04 Алек Болдуин и его жена показали милое домашнее видео, в котором раскрывают пол будущего ребенка четырем малышам
- 09:00 Сборная Испании с уникальным достижением упустила шанс досрочно пробиться на Евро-2020: видеообзоры матчей
Внучка королевы Елизаветы принцесса Евгения опубликовала новое видео со своей свадьбы в честь ее первой годовщины
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж Джек Брукбэнк отпраздновали первую годовщину своей свадьбы. В честь этого события Евгения разместила у себя в Instagram новое, никогда прежде не публиковавшееся видео, в которое были включены закулисные моменты торжественной церемонии, состоявшейся в Виндзоре. В том числе были кадры, на которых невеста готовится к выходу. А за кадром также было слышно, как жених и невеста обмениваются клятвами верности. «Это был величайший день в моей жизни… Навеки и навсегда! Счастливой первой годовщины, мой Джек!!», — написала принцесса.
Скоро под венец пойдет и старшая сестра Евгении принцесса Беатрис. 26 сентября она объявила о своей помолвке с бизнесменом и аристократом Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония будет полностью финансироваться за счет семей жениха и невесты — в отличие от свадьбы Евгении, на которую было потрачено более 2,5 миллионов денег налогоплательщиков — главным образом на обеспечение безопасности. Это вызвало возмущение в обществе. Королевская семья учла это. На свадьбе Беатрис и Эдоарда не будет выезда новобрачных в карете, а также грандиозного приема в Виндзорском замке.
Ранее кузен Евгении принц Гарри дал возможность фанатам разглядеть интерьеры дома, в котором она живет вместе с мужем на территории Кенсингтонского дворца. Гарри принимал в коттедже кузины певца Эда Ширана.
Читайте также: Отпуск закончен: сияющая королева Елизавета пришла в гости к ветерану, но отказалась от чая.
Читайте также: В честь Международного дня девочек Меган Маркл показала видео с самой собой в детстве.
Читайте также: «Хвастается навыками в фехтовании»: сеть насмешило видео, в котором младший сын королевы Елизаветы режет торт.
Читайте также: Брат Кейт Миддлтон рассказал, как она спасла его от самоубийства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»