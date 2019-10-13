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Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж Джек Брукбэнк отпраздновали первую годовщину своей свадьбы. В честь этого события Евгения разместила у себя в Instagram новое, никогда прежде не публиковавшееся видео, в которое были включены закулисные моменты торжественной церемонии, состоявшейся в Виндзоре. В том числе были кадры, на которых невеста готовится к выходу. А за кадром также было слышно, как жених и невеста обмениваются клятвами верности. «Это был величайший день в моей жизни… Навеки и навсегда! Счастливой первой годовщины, мой Джек!!», — написала принцесса.

Скоро под венец пойдет и старшая сестра Евгении принцесса Беатрис. 26 сентября она объявила о своей помолвке с бизнесменом и аристократом Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония будет полностью финансироваться за счет семей жениха и невесты — в отличие от свадьбы Евгении, на которую было потрачено более 2,5 миллионов денег налогоплательщиков — главным образом на обеспечение безопасности. Это вызвало возмущение в обществе. Королевская семья учла это. На свадьбе Беатрис и Эдоарда не будет выезда новобрачных в карете, а также грандиозного приема в Виндзорском замке.

Ранее кузен Евгении принц Гарри дал возможность фанатам разглядеть интерьеры дома, в котором она живет вместе с мужем на территории Кенсингтонского дворца. Гарри принимал в коттедже кузины певца Эда Ширана.

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