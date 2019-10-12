Мир

В эфире российского радио прозвучали правда о войне на Донбассе и "Слава Украине!" (видео)

Российский философ и социолог Игорь Чубайс, который резко критикует политику Кремля, в прямом радиоэфире обвинил Россию в войне на Донбассе, сказал слоган «Слава Украине!» и отказался дискутировать с убийцей Стрелковым-Гиркиным.

Яркое выступление Чубайса произошло в пятницу, 11 октября, на радиостанции «Комсомольская правда», где он присутствовал вместе с экс-главарем «ДНР» Игорем Стрелковым-Гиркиным.

Сразу же после начала дебатов Чубайс взял слово и высказал свою позицию по отношению к ситуации в России. Он обвинил президента Путина в продолжающемся глубоком демографическом и экономическом кризисе, в котором находится страна. А в это время Россия воюет с Украиной, которая сама выбрала свой вектор развития и сама хочет определять свой дальнейший путь.

После этого Чубайс назвал войну с Украиной преступлением и заявил, что дебатировать с человеком, который развязал войну, будет только если тот это признает.

Сразу после этого Чубайс покинул студию со словами «Слава Украине». После эфира он прокомментировал свой поступок, добавив, что спорить с убийцей Стрелковым-Гиркиным не собирается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент России Владимир Путин, ведущий агрессивную политику в отношении Украины, вдруг возмутился тем, что на российском телевидении Украина и украинский народ специально выставляются в невыгодном свете. Он снова лицемерно заявил, что украинцы являются братским народом, а в программах росТВ нужно «ввести некоторые изменения».

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