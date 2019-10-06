Путин внезапно отчитал пропагандистов Кремля из-за Украины: ему ответили

Мир

В ходе заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин вдруг возмутился тем, что на российском телевидении Украина и украинский народ специально выставляются в невыгодном свете. Он снова лицемерно заявил, что украинцы являются братским народом, а в программах росТВ нужно «ввести некоторые изменения».

При этом редакционная политика центральных российских каналов видится Путиным как независимая.

В сети очередное циничное заявление кремлевского лидера, который ведет агрессивную политику в отношении Украины, жестко раскритиковали.

«Владимир Владимирович посетовал на „ложь про Украину на всех каналах“. Это он ещё „прямую линию“ с собой не смотрел», — пишет оппозиционный российский политик Михаил Ходорковский в Twitter.

Путину напомнили о войне, Крыме, тысячах убитых украинцах, российских «ихтамнетах», «распятых мальчиках», а также о нищете россиян, пустых обещаниях и лозунгах.

Как писали «ФАКТЫ», эксперты видят признаки того, что Москва по-прежнему готовится к масштабной войне на уничтожение Украины. В связи с этим лицемерные заявления министра обороны Сергея Шойгу о «братских российском и украинском народах», которые будут жить в мире, не имеют ничего общего с его действиями и обещаниями, что уже в скором времени Россия начнет воевать по-новому.

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