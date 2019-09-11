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На росТВ устроили истерику из-за успеха украинского фильма на Венецианском кинофестивале

8:47 11 сентября 2019 158
Скабеева и Попов
Инф. «ФАКТОВ»

Пропагандисты телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов посвятили последний эфир язвительному обсуждении. украинского фильма «Атлантида», победившего в одной из номинаций на Венецианском кинофестивале.

Футуристическая лента режиссера Валентина Васяновича о победе Украины над российским агрессором в 2025 году была признана лучшей работой в специальной конкурсной программе «Горизонты».

«Крымский мост рухнул, Донбасс — совершенно отравленная земля, фактически мертвая зона, Россия повержена и вынесена за колючую проволоку. Страшно, наверное, должно быть, но страшно понравилась подобного рода картина всем тем, кто заседал на Венецианском кинофестивале», — прокомментировала решение судей кинофестиваля Скабеева.

После этого она продемонстрировала фрагмент картины с кадром эксгумации тел российских оккупантов, погибших на Донбассе. На одном из обрывков формы была найдена нашивка с надписью «ополчение Донбасса». Увидев ее, Попов начал нервно смеяться, называя авторов картины выдумщиками.

Кстати, обрушение Крымского моста, по оценке ведуших мостостроителей, может произойти уже в ноябре 2019 года. Опасность для нестабильного сооружения возрастет с открытием железнодорожного движения по нему.

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