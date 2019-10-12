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В польском Вроцлаве поклонникам украинки Ольги Токарчук разрешили два дня бесплатно ездить в общественном транспорте

В Польше власти Вроцлава объявили бесплатным на два дня проезд в общественном транспорте для тех, кто предъявит книгу писательницы Ольги Токарчук.

Таким образом власти Вроцлава решили отметить вручение Токарчук Нобелевской премии по литературе, пишет AFP.

Бесплатно прокатиться можно будет 12−13 октября. Для этого нужно будет показать контролеру бумажную или электронную версии книги Токарчук.

«Как только мы узнали, что Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию, мы решили разделить нашу радость со всеми жителями нашего города», — рассказал пресс-секретарь мэрии Вроцлава Пжемыслав Галецкий.

Он также напомнил, что Токарчук недавно сделали почетным жителем Вроцлава, где проживает 650 тысяч человек.

Отметим, что писательница проживает во Вроцлаве и в поселке Краянов, который находится на границе Польши и Чехии. Она является этнической украинской по происхождению.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе — сразу за два года — 2018-й и 2019-й. Ими стали 57-летняя польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук (которая родилась в семье выходцев из Украины) и 76-летний австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

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