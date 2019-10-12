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Пожар в «Токио Стар»: суд отпустил из-под стражи администратора
В пятницу, 11 октября, Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения старшему администратору отеля «Токио Стар», во время пожара которого погибли люди, Ирине Паровик на ночной арест.
О необходимости смягчения меры пресечения для обвиняемой ходатайствовала прокуратура.
Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и назначил женщине домашний арест в ночное время суток — с 22:00 до 06:00, сроком на два месяца.
Напомним, согласно вердикту того же суда, Паровик находилась в СИЗО с 13 сентября. Тогда суд запретил ей общаться с другими подозреваемыми, их адвокатами, а также сотрудниками отеля, чтобы это не повлияло на ход досудебного следствия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе сообщили о подозрении еще одной сотруднице отеля «Токио Стар» — дежурной, которая в ночь пожара фактически выполняла функции администратора гостиницы.
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