24.55 / 24.88 26.93 / 27.46
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар в «Токио Стар»: суд отпустил из-под стражи администратора

11:47 12 октября 2019 56
отель
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 11 октября, Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения старшему администратору отеля «Токио Стар», во время пожара которого погибли люди, Ирине Паровик на ночной арест.

О необходимости смягчения меры пресечения для обвиняемой ходатайствовала прокуратура.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и назначил женщине домашний арест в ночное время суток — с 22:00 до 06:00, сроком на два месяца.

Напомним, согласно вердикту того же суда, Паровик находилась в СИЗО с 13 сентября. Тогда суд запретил ей общаться с другими подозреваемыми, их адвокатами, а также сотрудниками отеля, чтобы это не повлияло на ход досудебного следствия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе сообщили о подозрении еще одной сотруднице отеля «Токио Стар» — дежурной, которая в ночь пожара фактически выполняла функции администратора гостиницы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Денис Пушилин

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Пенсия в Украине

Лучше в рассрочку: стало известно, как докупить страховой стаж, сэкономив до половины его стоимости

Экс-«министр ДНР»

Крысы покидают корабль: экс-"министр ДНР" получила должность в Воркуте

Заворотнюк

Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер