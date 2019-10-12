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Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно дебютировала в кино, показала голую грудь в смелом декольте.
Откровенное фото Тины Кароль вызвало восторг у ее подписчиков в Instagram.
«Ну, как такое можно выдержать?», «Тина, прекрати соблазнять», «Боже, какой же кайф», «Вау, какая», «Ты же моя красоточка», «Реально — богиня», «Тина, вас саму возбуждает ваш вид?», «Наша Королева, любим до потери пульса», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее голую грудь под прозрачным плащом показала певица и модель Даша Астафьева.
Также грудь на фото показала экс-солистка группы «ВИА Гра» Яна Швец, так она презентовала новую песню.
Оголила грудь перед камерой и звезда «Папиных дочек» — российская модель и актриса Мирослава Карпович.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...