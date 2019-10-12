Дело Маркива: в Италии суд присяжных объяснил суровый приговор украинскому нацгвардейцу

Украина

В Италии суд присяжных города Павии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому бойцу Виталию Маркиву. Его приговорили к 24 годам неволи за возможную причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны на Донбассе против российских захватчиков.

Итальянские присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины Виталий Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска, пишет «Радио Свобода».

«В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие», — говорится в итоговой части приговора, текст которого содержит 176 страниц.

Судьи констатируют, что обвиняемый в тот день (24 мая 2014 года) на горе Карачун, со своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, у которой у рва погибли итальянец-фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

«Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижение журналистов по направлению поезда, начал действовать,"стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров», и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ)", — пишут присяжные.

Как утверждают судьи, «сам обвиняемый подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов, было нормальным с подозрением наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам».

Как говорится в документе, используя АК74 Маркив участвовал в первой стрельбе против журналистов у стены фабрики Zeus Ceramica.

«Не сумев достичь цели с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия, информируя через своего командира войско („используя тяжелую артиллерию“) с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов (журналистов) в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. В результате тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными», — воссоздали ход событий присяжные судьи.

Суд присяжных Павии утверждает, что «Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конвенции 1950 по защите гражданских во время войны».

Документ запрещает насилие в отношении лиц, прямо не вовлеченныех в конфликт, включая журналистов, освещающих события на войне, напоминают присяжные.

Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков, а Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.

Описывая в мотивационной части место трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте «в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам».

Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона — «надежный свидетель» и итальянку Морани — «журналистку-профессионала». Как известно, защитники Маркива считают фоторепортера Ругелона «не столько свидетелем, как потерпевшим», а журналистка Морани «с целью огласки значительно превысила и исказила услышанную от солдата информацию».

Сторона защиты изучает текст мотивационной части приговора и в течение следующих полутора месяца имеет время для подачи обжалования решения суда. Итальянские адвокаты Виталия Маркива и украинская сторона после оглашения приговора в июле заявили о намерении обжаловать решение Павии в Апелляционном суде Милана.

Как писали «ФАКТЫ», украинец Виталий Маркив был приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы. Нацгвардейца обвинили в причастности к гибели под Славянском в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. До приговора Маркив два года провел под арестом в итальянской Павии.

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