- 21:52 Неожиданно: Гончарук зазывает подписчиков в Facebook розыгрышем билетов на матч Украина — Португалия
- 21:29 Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 21:20 По понятиям: в Украине "раскороновали" известного "вора в законе"
- 21:16 Гандбольный «Мотор» потерпел обидное поражение в Лиге чемпионов
- 20:34 Где смотреть онлайн Украина — Португалия: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 20:17 Отобрали миллион: во Львове совершено дерзкое преступление
- 20:02 Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн дебютный бой украинца в супертяжеловесах
- 19:47 В Украине перекрыли крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу из ОАЭ
- 19:34 На охоте под Одессой подстрелили киевлянина
- 19:11 У журналиста Дмитрия Гордона родился седьмой ребенок
- 19:03 Олимпийский чемпион установил уникальное достижение на марафонской дистанции
- 18:09 Пьяный полицейский из Киева стал виновником страшной автокатастрофы в Хмельницком
По понятиям: в Украине "раскороновали" известного "вора в законе" (фото)
В Киеве «раскороновали» известного вора в законе Андрея «Неделю"/Львовского». Как сообщил в Facebook бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, это произошло на торжествах по случаю свадьбы в семье Олега «Бакинского».
После «воровской церемонии» его сильно побили и выбросили на улицу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что летом 2018 года воровской статус Андрея Н. был приостановлен из-за его трений с рядом грузинских воров. В вину «Неделе» ставили, что он ведет себя не как вор и хвастается связями с СБУ. Но вскоре ситуация уладилась (поговаривают, «Неделя» для замирения отстегнул в общак крупную сумму).
О других известных в Украине «ворах в законе» читайте в статье «ФАКТОВ» «Лёра Сумской», «Полтава», «Неделя» и другие: кто такие украинские воры в законе".
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...