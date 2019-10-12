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Украина

По понятиям: в Украине "раскороновали" известного "вора в законе" (фото)

21:20 12 октября 2019 862
Вор в законе
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве «раскороновали» известного вора в законе Андрея «Неделю"/Львовского». Как сообщил в Facebook бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, это произошло на торжествах по случаю свадьбы в семье Олега «Бакинского».

После «воровской церемонии» его сильно побили и выбросили на улицу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что летом 2018 года воровской статус Андрея Н. был приостановлен из-за его трений с рядом грузинских воров. В вину «Неделе» ставили, что он ведет себя не как вор и хвастается связями с СБУ. Но вскоре ситуация уладилась (поговаривают, «Неделя» для замирения отстегнул в общак крупную сумму).

О других известных в Украине «ворах в законе» читайте в статье «ФАКТОВ» «Лёра Сумской», «Полтава», «Неделя» и другие: кто такие украинские воры в законе".

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