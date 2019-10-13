Усик – Уизерспун: лучшие моменты боя

Спорт

Украинский непобедимый боксер Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом в седьмом раунде американца Чазза Уизерспуна (38 побед, 29 из них — нокаутом, 4 поражения).

Несколько стартовых раундов ушло у нашего соотечественника на разведку, да и американец старался действовать активно, выбрасывая опасные удары в сторону Александра. Но по мере того, как развивался бой, Усик активно «обрабатывал» соперника ударами в голову и по корпусу.

Своего апогея поединок достиг в седьмом раунде, когда украинец просто избивал Уизерспуна у канатов, и, похоже, лишь гонг спас его от нокдауна. После этого рефери подошел к углу Чаза, чтобы поинтересоваться, готов ли он продолжать бой, и получил отрицательный ответ.

Таким образом, Усик успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, при этом своей победой сделав отличный подарок своему менеджеру Эгису Климасу на 55-летний юбилей, который тот праздновал как раз 12 октября.

ЯРКИЕ ФОТО БОЯ

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик нанес по Уизерспуну 139 точных ударов, что почти в семь раз больше, чем американец.

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