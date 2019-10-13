Усик – Уизерспун: яркие фото боя

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе непобедимый украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) дебютировал в супертяжелом дивизионе поединком против американца Чазза Уизерспуна (38 побед, 29 из них — нокаутом, 4 поражения).

Как признался наш соотечественник, он не готовился конкретно к сопернику, а просто ждал своего дебюта в хэвивейте, поэтому замена Спонга на Уизерспуна в последний момент особо не волновала его. В итоге пару стартовых раундов у украинца, имевшего колоссальную поддержку в лице жены Екатерины и многочисленных болельщиков с желто-синими флагами, ушло на раскачку, после чего он начал методично избивать американца, в общей сложности нанеся почти в семь раз больше точных ударов, чем оппонент — 139 против 21.

В итоге, после седьмого раунда Чазз отказался продолжать бой, а Усик, остающийся небитым на профессиональном ринге, на радостях заявил, что готов боксировать в следующем поединке за чемпионский титул — конечно, если ему предоставят такую возможность.

Предлагаем вам посмотреть яркие фотографии с дебютного победного боя украинца в супертяжелом дивизионе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зеленский дозвонился Усику после победы над Уизерспуном.

Фото Matchroom Boxing

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