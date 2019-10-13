Усик – Уизерспун: опубликована статистика ударов (фото)

Спорт

Украинский боксер Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, досрочно завершив бой, проходивший в Чикаго, против американца Чазза Уизерспуна (38 побед, 29 из них — нокаутом, 4 поражения).

Болельщики, заполнившие трибуны Wintrust Arena, обеспечили нашему соотечественнику домашнюю атмосферу, большинство было с украинскими флагами, а Александр отблагодарил им ярким боксом и уверенной победой.

Согласно опубликованной статистике ударов, Усик выбросил по своему оппоненту 347 ударов, 139 из которых оказались точными (40,1%). Что касается Уизерспуна, то в его активе 208 выброшенных ударов, но лишь 21 из них попал в цель (10,1%). Всего у украинца прошло 56 джебов (у американца — всего пять) и 86 силовых ударов (16 у Чазза).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил Усика с победой.

Фото Matchroom Boxing

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