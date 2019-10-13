- 12:09 В Киеве задержали банду, устроившую перестрелку на улице
- 11:44 Российскую певицу жестоко избили на корпоративе
- 11:42 Доллар будет падать: озвучен прогноз курса валют на ближайшее время
- 11:22 Не заметил заворот кишок: на Львовщине спустя два года отстранили врача, по чьей вине умер ребенок
- 11:19 В Донецке прогремели два взрыва: среди пострадавших есть ребенок
- 11:01 В Черное море вошел американский ракетный эсминец
- 10:50 Импорт электроэнергии из России уничтожит отечественную угольную отрасль, — экс-министр
- 10:48 Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
- 10:40 Не дно, а днище! В российском КВН абсолютно нелепо спародировали Зеленского
- 10:39 Видео с псом-джентльменом, который несет за хозяйкой сумку, вызвало неоднозначную реакцию в сети
- 10:26 В Киеве до смерти забили молодого парня: фото и видео с места происшествия
- 10:21 Усик – Уизерспун: лучшие моменты боя
Не дно, а днище! В российском КВН абсолютно нелепо спародировали Зеленского (видео)
В первом полуфинале Высшей лиги КВН РФ спародировали президента Украины Владимира Зеленского.
Над «образом Зеленского» трудилась сборная «Татнефти» из города Альметьевск. Участник команды изобразил президента Украины, делая акцент не на юморе и сарказме, а на дружбе между странами (смотрите на видео после 10:40).
Так, «президент» вспомнил о «Белорусских авиалиниях», которые «объединяют Украину и Россию», и пожелал, чтобы команды из двух стран выступали вместе. «Кто-то же должен первым об этом начать говорить», — заявил мнимый Зеленский.
В зале умилялись и рукоплескали «речи президента».
Кроме того, сборная «Татнефти» упомянула скандальный разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, что вызвало в зале смех.
Также «Зеленский» заявил, что помнит о том, как его давно обыграл Михаил Галустян.
Напомним, что российский комик Галустян попал в мае этого года в «чистилище» «Миротворца». Также отметим, что многие российские звезды, которым запретили въезд в Украину, надеются, что именно Владимир Зеленский отменит этот запрет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»