Шоу-бизнес

Не дно, а днище! В российском КВН абсолютно нелепо спародировали Зеленского (видео)

В первом полуфинале Высшей лиги КВН РФ спародировали президента Украины Владимира Зеленского.

Над «образом Зеленского» трудилась сборная «Татнефти» из города Альметьевск. Участник команды изобразил президента Украины, делая акцент не на юморе и сарказме, а на дружбе между странами (смотрите на видео после 10:40).

Так, «президент» вспомнил о «Белорусских авиалиниях», которые «объединяют Украину и Россию», и пожелал, чтобы команды из двух стран выступали вместе. «Кто-то же должен первым об этом начать говорить», — заявил мнимый Зеленский.

В зале умилялись и рукоплескали «речи президента».

Кроме того, сборная «Татнефти» упомянула скандальный разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, что вызвало в зале смех.

Также «Зеленский» заявил, что помнит о том, как его давно обыграл Михаил Галустян.

Напомним, что российский комик Галустян попал в мае этого года в «чистилище» «Миротворца». Также отметим, что многие российские звезды, которым запретили въезд в Украину, надеются, что именно Владимир Зеленский отменит этот запрет.

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