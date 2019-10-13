Украина

Чувствуется напряжение: Пристайко рассказал об отношениях Киева с Берлином и Парижем

В Украине констатировали, что после обнародования Администрацией президента США текста телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в отношениях Киева с Берлином и Парижем начало ощущаться «определенное напряжение». Об этом заявил глава МИД Украины Вадима Пристайко.

Вместе с тем он назвал реакцию партнеров несколько эмоциональной.

«Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая», — цитирует министра Укринформ.

По мнению Пристайко, скорее всего, в окружении Макрона и Меркель появились определенные силы, желающие использовать момент, а кроме того, европейские лидеры сделали собственные выводы, как теперь говорить с Трампом и друг с другом.

«В связи с обнародованием этого разговора дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью. Она действительно дикая, но нам надо к ней адаптироваться. Мы давно шутили с коллегами, что наша профессия вымирает, потому что лидеры начали общаться между собой напрямую, но даже мы не думали, что так быстро детали их общения станут известны широкой общественности», — пояснил глава украинской дипломатии.

Напомним, что из опубликованной стенограммы следует, что Зеленский подтвердил месседж Трампа о недостаточности помощи Украине со стороны стран Евросоюза. В ответ в ЕС заявили, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является «беспрецедентной».

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