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Константин Меладзе впервые заговорил на тему беременности Веры Брежневой
Супруг певицы Веры Брежневой — музыкальный продюсер Константин Меладзе, известный по своему сотрудничеству с братом Валерием Меладзе и группой «ВиаГра», ответил на вопросы о беременности своей жены. Напомним, что в последнее время поклонники певицы стали подозревать, что она находится в «интересном положении», пишет «Телепрограмма.про».
В частности, в эфире программы «Ты не поверишь!» Константин признался, что сейчас у его супруги очень насыщенный график, а потому они практически не видятся дома. Чаще он видит Веру на экране телевизора.
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Что касается беременности Брежневой, то Меладзе заверил — его супруга не ждет ребенка. По крайней мере, если бы это было так, он знал бы об этом. Также он отметил, что у Веры даже нет округлившегося живота, а потому ему непонятно, откуда могли возникнуть подобные сплетни.
«Знаю, что у моей жены насыщенный график. Я пришел посмотреть, чем она занималась последние два месяца. А насчет беременности супруги скажу так. Если бы было пополнение в семье, то это было бы заметно или по мне или по Вере. Вы же видите, что у нее живота нет», — заявил Константин Меладзе.
Напомним, что недавно в Сети появилась информация о том, что Меладзе изменяет Вере Брежневой с солисткой «ВиаГры» Эрикой. Брежнева даже писала об этом в своем микроблоге, шутливо отметив, что ее супруг зачастил гулять с Герцег.
Позже Вера призналась, что данный пост был шуткой. Также она обратила внимание на то, что подобные публикации она обязательно согласовывает со своим супругом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале октября солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег столкнулась с волной слухов о своем якобы начавшемся романе с продюсером Константином Меладзе, мужем прежней участницы коллектива Веры Брежневой. Так, ряд светских СМИ заявили, что певицу и продюсера якобы связывают не только рабочие отношения, в подтверждение приводились новости из Instagram блондинки из «золотого состава»: Брежнева-де удалила все совместные фото с мужем.
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